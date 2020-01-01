Ферстаппен: Феттель в Ред Булл? Не мне решать

В команде не обсуждали возможный переход немца.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен высказался о возможном переходе в команду четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

“Феттель - в Ред Булл? Это не мое решение. В конце концов все определяют Кристиан Хорнер и Хельмут Марко. Но мы не обсуждали возможный приход Себастьяна в команду“, - цитирует Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Феттель покинет Феррари после завершения сезона-2020.