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Ферстаппен: Феттель в Ред Булл? Не мне решать

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В команде не обсуждали возможный переход немца.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен высказался о возможном переходе в команду четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

“Феттель - в Ред Булл? Это не мое решение. В конце концов все определяют Кристиан Хорнер и Хельмут Марко. Но мы не обсуждали возможный приход Себастьяна в команду“, - цитирует Ферстаппена Racingnews365

Напомним, Феттель покинет Феррари после завершения сезона-2020.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель
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