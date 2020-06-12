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Формула-1 официально отменила еще три Гран-при

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Гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся.
Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура
Getty Images

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии в этом году не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что соответственное решение было принято из-за различных проблем, с которыми столкнулись организаторы.

В Сингапуре и Азербайджане требовалось длительное строительство уличных трасс, что сделало проведение гонок в период неопределенности невозможным.

В Японии, в свою очередь, были сложности в связи с ограничением на прибытие в страну.

Ранее в Формуле-1 отказались от проведения этапов в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции.

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Теги: Формула-1, Гран-при Японии, Гран-при Азербайджана, Гран-при Сингапура
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