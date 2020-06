Формула-1 официально отменила еще три Гран-при

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии в этом году не состоятся из-за пандемии коронавируса.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e