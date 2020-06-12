Формула-1 официально отменила еще три Гран-при

Гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся.

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии в этом году не состоятся из-за пандемии коронавируса.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e — Formula 1 (@F1) June 12, 2020

Отмечается, что соответственное решение было принято из-за различных проблем, с которыми столкнулись организаторы.

В Сингапуре и Азербайджане требовалось длительное строительство уличных трасс, что сделало проведение гонок в период неопределенности невозможным.

В Японии, в свою очередь, были сложности в связи с ограничением на прибытие в страну.

Ранее в Формуле-1 отказались от проведения этапов в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции.