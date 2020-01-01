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Баррикелло - о Сайнсе: Сложно продолжать работу в коллективе, зная, что покинешь его

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Легендарный гонщик считает, что испанец готов к переходу в Феррари.
Рубенс Баррикелло
Рубенс Баррикелло
Getty Images

Бывший пилот Феррари Рубенс Баррикелло прокомментировал изменения в Формуле-1 после сезона-2020. Напомним, гонщик команды Макларен Карлос Сайнс присоединится к Скудерии.

“Карлос готов морально и физически. Ему нужно будет контролировать свое волнение и страстное желание проявить себя. Он наверняка сразу захочет кинуться в бой. Ему нужно будет контролировать свой разум. Для меня медитация стала ключевым элементом успеха, так что рекомендовал бы ее.

Когда ты думаешь над будущим, это вызывает у тебя тревогу. Именно медитация помогла мне. Вообще, я нахожу безумием тот факт, что команды уже объявили о своих планах, хотя впереди еще целый сезон. Это довольно сложно с ментальной точки зрения для пилота - продолжать работу в коллективе, зная, что уйдешь из него.

Но поскольку возникла пауза, это порядком подогрело интерес болельщиков. Что-то вроде: “О боже, смотрите, в Формуле-1 есть хоть какие-то изменения“. Я считаю это забавным и надеюсь, что нас ждет прекрасный 2021 год“, - цитирует Баррикелло Autosport

Ранее Сайнс заявил, что готов бороться за роль первого пилота в Феррари.

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Теги: Формула-1, Рубенс Барикелло, Карлос Сайнс, Феррари
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