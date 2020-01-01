Переключиться на мобильную версию

Боттас: Я занимался картингом и ралли каждую неделю во время карантина

Комментариев: 0
Финн поддерживал форму во время паузы в чемпионате.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас рассказал о времени, проведенном на карантине.

“Чувствую, что этот неожиданный перерыв в гонках пошел на пользу только мне. Пилоты редко получают столько свободного времени, и я мог попробовать много разных вещей.

Я смог сосредоточиться на прогрессе как в плане физической подготовки, так и психологической. Кроме того, у меня была возможность работать за рулем. Я занимался картингом, ралли.

Делал это еженедельно с момента возвращения из Мельбурна. Так что чувствую себя отлично“, - цитирует финна The Race.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.

Поделись:
Теги: Формула-1, Валттери Боттас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь