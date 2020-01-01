Боттас: Я занимался картингом и ралли каждую неделю во время карантина

Финн поддерживал форму во время паузы в чемпионате.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас рассказал о времени, проведенном на карантине.

“Чувствую, что этот неожиданный перерыв в гонках пошел на пользу только мне. Пилоты редко получают столько свободного времени, и я мог попробовать много разных вещей.

Я смог сосредоточиться на прогрессе как в плане физической подготовки, так и психологической. Кроме того, у меня была возможность работать за рулем. Я занимался картингом, ралли.

Делал это еженедельно с момента возвращения из Мельбурна. Так что чувствую себя отлично“, - цитирует финна The Race.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.