Боттас: Я занимался картингом и ралли каждую неделю во время карантина
Финн поддерживал форму во время паузы в чемпионате.
Пилот команды Мерседес Валттери Боттас рассказал о времени, проведенном на карантине.
“Чувствую, что этот неожиданный перерыв в гонках пошел на пользу только мне. Пилоты редко получают столько свободного времени, и я мог попробовать много разных вещей.
Я смог сосредоточиться на прогрессе как в плане физической подготовки, так и психологической. Кроме того, у меня была возможность работать за рулем. Я занимался картингом, ралли.
Делал это еженедельно с момента возвращения из Мельбурна. Так что чувствую себя отлично“, - цитирует финна The Race.
Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.
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