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Джовинацци: Уверен, что у меня может появиться возможность перейти в Феррари

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Итальянец считает, что сейчас не самое подходящее время переходить в команду.
Антонио Джовинацци
Антонио Джовинацци
Getty Images

Пилот команды Альфа Ромео Антонио Джовинацци признался, что ему еще рано переходить в Феррари.

“Я все еще являюсь частью этой семьи и был действительно счастлив войти в число кандидатов на роль пилота Феррари в 2021 году. За мою карьеру мне ничего не давалось легко. Я всегда боролся, чем-то жертвовал.

Этот сезон - не самое подходящее время для перехода в Феррари, потому что у меня за плечами лишь 23 Гран-при. Я сильно вырос за последний год и все еще молод. Уверен, что у меня может появиться такая возможность в будущем, если продолжать упорно трудиться.

Шарль тоже провел только один сезон в Формуле-1 перед переходом в Феррари, но у нас были проблемы с машиной во второй половине прошлого сезона. Поэтому мне было трудно блеснуть результатами.

Но я все еще являюсь частью Феррари. Маттиа Бинотто говорит, что они пристально следят за моей карьерой. Это радует“, - цитирует Джовинацци The Race.

Напомним, место Себастьяна Феттеля в Феррари после сезона-2020 займет Карлос Сайнс.

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Теги: Формула-1, Антонио Джовинацци, Феррари
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