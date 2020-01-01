Джовинацци: Уверен, что у меня может появиться возможность перейти в Феррари

Итальянец считает, что сейчас не самое подходящее время переходить в команду.

Пилот команды Альфа Ромео Антонио Джовинацци признался, что ему еще рано переходить в Феррари.

“Я все еще являюсь частью этой семьи и был действительно счастлив войти в число кандидатов на роль пилота Феррари в 2021 году. За мою карьеру мне ничего не давалось легко. Я всегда боролся, чем-то жертвовал.

Этот сезон - не самое подходящее время для перехода в Феррари, потому что у меня за плечами лишь 23 Гран-при. Я сильно вырос за последний год и все еще молод. Уверен, что у меня может появиться такая возможность в будущем, если продолжать упорно трудиться.

Шарль тоже провел только один сезон в Формуле-1 перед переходом в Феррари, но у нас были проблемы с машиной во второй половине прошлого сезона. Поэтому мне было трудно блеснуть результатами.

Но я все еще являюсь частью Феррари. Маттиа Бинотто говорит, что они пристально следят за моей карьерой. Это радует“, - цитирует Джовинацци The Race.

Напомним, место Себастьяна Феттеля в Феррари после сезона-2020 займет Карлос Сайнс.