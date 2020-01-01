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Марко: У Феррари не тот уровнь, чтобы быть в числе лидеров

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Функционер считает, что любая ошибка может стоить титула в этом году.
Хельмут Марко
Хельмут Марко
Getty Images

Советник Ред Булл по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал подготовку к возобновлению сезона.

“Все работает как часы. Нам нужно сохранять спокойствие. Мы не знаем, сколько гонок будет проведено. Каждая из них будет очень значима, подобно финалу. Именно поэтому надежность будет иметь ключевое значение для итоговой победы в чемпионате.

Любой промах может стоить титула, включая, конечно, ошибки пилотов. Мы ожидаем, что борьба развернется между нами и Мерседесом. Феррари на данный момент не на том уровне, чтобы быть в числе лидеров“, - цитирует Марко F1-Insider.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Хельмут Марко, Ред Булл, Феррари
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