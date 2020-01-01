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Шумахеру сделают еще одну операцию

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Немцу планируют внедрить стволовые клетки в сердечную ткань.
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
Getty Images

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер перенесет еще одну операцию, об этом сообщает Contro Copertina.

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Немецкому пилоту планируют провести процедуру по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Отмечается, что данную процедуру он проходил в прошлом году. 

“Главная цель операции - восстановить нервную систему Михаэля. За последние 20 лет наука сделала огромный прогресс в области лечения стволовыми клетками.

Но это не говорит о том, что мы многое знаем о человеческом мозге. Мы не знаем, какие результаты будут после проведения этой операции“, - заявил доктор немца Филипп Менаше.

Ранее доктор Шумахера заявил, что немец очень сильно изменился.

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Теги: Михаэль Шумахер
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