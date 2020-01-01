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Росберг: Пилоты, участвовавшие в виртуальных гонках, получат преимущество на старте сезона

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Немец считает, что стимуляторы помогают гонщикам держать себя в тонусе.
Нико Росберг
Нико Росберг
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Росберг рассказал, у кого будет преимущество после возобновления сезона.

“Если бы я не завершил карьеру, то каждый день участвовал бы в виртуальных гонках. Уверен, что симулятор помогает пилотам держать себя в тонусе.

Представьте, чего сможет добиться Роджер Федерер, если он не будет тренироваться на корте пять месяцев. Правильно, он проиграет. То же самое и с пилотами на трассе.

Пилоты, которые много участвовали в гонках на симуляторах, получат преимущество. После перерыва ты ржавеешь, и парни, которые не участвуют в виртуальных гонках, это тоже почувствуют.

В такой ситуации помогает все, что позволяет держать себя в форме“, - цитирует Росберга GPToday. 

Ранее Расселл одержал победу на виртуальном Гран-при Азербайджана.

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Теги: Формула-1, Нико Росберг
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