Росберг: Пилоты, участвовавшие в виртуальных гонках, получат преимущество на старте сезона

Немец считает, что стимуляторы помогают гонщикам держать себя в тонусе.

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Росберг рассказал, у кого будет преимущество после возобновления сезона.

“Если бы я не завершил карьеру, то каждый день участвовал бы в виртуальных гонках. Уверен, что симулятор помогает пилотам держать себя в тонусе.

Представьте, чего сможет добиться Роджер Федерер, если он не будет тренироваться на корте пять месяцев. Правильно, он проиграет. То же самое и с пилотами на трассе.

Пилоты, которые много участвовали в гонках на симуляторах, получат преимущество. После перерыва ты ржавеешь, и парни, которые не участвуют в виртуальных гонках, это тоже почувствуют.

В такой ситуации помогает все, что позволяет держать себя в форме“, - цитирует Росберга GPToday.

Ранее Расселл одержал победу на виртуальном Гран-при Азербайджана.