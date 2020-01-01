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Норрис: Для меня было шоком, что Феттель не подписал контракт с Феррари

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Британец не ожидал таких изменений в Феррари.
Ландо Норрис
Ландо Норрис
Getty Images

Пилот команды Макларен Ландо Норрис прокомментировал изменения в составе Феррари.

“Для меня не стало сюрпризом, что место в Макларене получил Риккардо. Большим сюрпризом стало то, что Сайнс уйдет в Феррари и заменит Феттеля. Для меня это было немного шоком, особенно то, что Феттель не подписал контракт со Скудерией. Карлос получил хорошее место, и я рад за него.

Если говорить о переходе Риккардо в Макларен, я не был удивлен. Знал, что команда интересовалась ранее, так что понимал, что он на радарах наших руководителей“, - цитирует британца Motorsport.

Ранее Карлос Сайнс заявил, что будет бороться за роль первого пилота в Скудерии.

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Теги: Формула-1, Ландо Норрис, Себастьян Феттель, Феррари
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