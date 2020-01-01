Норрис: Для меня было шоком, что Феттель не подписал контракт с Феррари

Британец не ожидал таких изменений в Феррари.

Пилот команды Макларен Ландо Норрис прокомментировал изменения в составе Феррари.

“Для меня не стало сюрпризом, что место в Макларене получил Риккардо. Большим сюрпризом стало то, что Сайнс уйдет в Феррари и заменит Феттеля. Для меня это было немного шоком, особенно то, что Феттель не подписал контракт со Скудерией. Карлос получил хорошее место, и я рад за него.

Если говорить о переходе Риккардо в Макларен, я не был удивлен. Знал, что команда интересовалась ранее, так что понимал, что он на радарах наших руководителей“, - цитирует британца Motorsport.

Ранее Карлос Сайнс заявил, что будет бороться за роль первого пилота в Скудерии.