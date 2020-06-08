Риккардо вспомнил, как едва не задохнулся на подиуме
Пилот команды Рено Даниэль Риккардо рассказал, как однажды чуть не задохнулся на подиуме.
“Я помню эту историю. На подиуме был Себ. Он направил мне в лицо мощную струю шампанского. Это было похоже на гипервентиляцию, как в дайвинге. Когда во время занятий серфингом вас накрывает волна, вы пытаетесь как можно быстрее вынырнуть за воздухом.
Так же у меня получилось с этим шампанским. Я помню, что на подиуме в тот момент меня охватило чувство паники“, - отметил пилот в интервью пресс-службе Формулы-1.
“If you ever go surfing and you get dunked by a wave...“ 🏄♂️@danielricciardo recounts celebrating his maiden #F1 win with Sebastian Vettel and A LOT of champagne 🍾 pic.twitter.com/pZkZpTwFPb— Formula 1 (@F1) June 8, 2020
Ранее Даниэль Риккардо высказался о возможном возвращении в Ред Булл.
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