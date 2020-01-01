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Бывший гонщик Формулы-1: Феттель перейдет в Мерседес или завершит карьеру

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Хуан Пабло Монтойя считает, что немец является прекрасным вариантом для команды.
Хуан Пабло Монтойя
Хуан Пабло Монтойя
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о будущем Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет Феррари.

“Для меня в его случае все просто - это или переход в Мерседес, или завершение карьеры. Все зависит от того, насколько Феттель любит автоспорт. Например, Алонсо похож на меня и обожает гонки. Фернандо не важно, куда его посадят, если там будет двигатель, Алонсо поедет.

Но никто не знает точно, насколько Себастьян увлечен автоспортом вообще или просто Формулой-1. Одна вещь, которая точно в пользу Феттеля и Мерседеса, - он немец. Наличие Себастьяна и Льюиса Хэмилтона станет для них потрясающим.

Если вы посмотрите на последние годы, команды всегда сомневались в Боттасе. Возможно, Валттери просто не был тем, кого они хотели по-настоящему видеть у себя. Его никогда не подписывали больше чем на один сезон. Из-за этого пропадает стабильность. Когда ты ежедневно думаешь, что тебя могут выгнать из команды, очень нелегко быстро пилотировать“, - цитирует колумбийца Planet F1.

Ранее сообщалось, что директор Мерседеса усомнился в подписании Феттеля.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Хуан Пабло Монтойя, Мерседес
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