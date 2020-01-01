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Расселл одержал победу на виртуальном Гран-при Азербайджана

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Британец выиграл третью гонку подряд.
Джордж Расселл
Джордж Расселл
Getty Images

Пилот команды Уильямс Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Азербайджана. Эта победа стала для него третьей подряд.

Вторым финишировал Александер Албон на Ред Булл, тройку замкнул Эстебан Гутьеррес, который представил Мерседес.

Вашему вниманию топ-10 гонки:

1. Джордж Расселл (Уильямс)
2. Александер Албон (Ред Булл)
3. Эстебан Гутьеррес (Мерседес)
4. Ландо Норрис (Макларен)
5. Оскар Пиастри (Рено)
6. Пьетро Фиттипальди (Хаас)
7. Николас Латифи (Уильямс)
8. Бенджамин Дэли (Макларен)
9. Энтони Дэвидсон (Мерседес)
10. Джимми Бродбент (Рейсинг Пойнт).

Отметим, что бывший лидер виртуального чемпионата Шарль Леклер несколько раз попадал в аварии и показал только 14-й результат.

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Теги: Формула-1, Джордж Расселл, Гран-при Азербайджана
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