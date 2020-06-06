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Уэббер: Феттеля сильно вымотал альянс с Феррари

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Бывший гонщик считает, что немец выглядит старше своих лет.
Марк Уэббер
Марк Уэббер
Getty Images

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о работе Себастьяна Феттеля в Феррари.

“Себастьян сделал все, что было в его силах, чтобы поднять команду и вернуть ее на ведущие позиции. Но этого не случилось. Мне кажется, в результате этого у него стало меньше уверенности, кроме того, он не сумел проникнуться итальянской культурой, что имеет большое значение.

Есть такое понятие, как немецкий подход, и он почти роботизирован. Англичане, австралийцы, новозеландцы находятся где-то посередине, представители Латинской Америки и остальные работают по-другому.

На мой взгляд, альянс Феттеля с Феррари сильно вымотал Себастьяна. Вы можете заметить, что он выглядит старше своих лет. Говорил ему об этом несколько раз“, - цитирует Уэббера Grandprix247.

Напомним, после сезона-2020 место Себастьяна Феттеля в Феррари займет Карлос Сайнс.

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Теги: Формула-1, Марк Уэббер, Феррари, Себастьян Феттель
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