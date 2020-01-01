Бинотто: Буду рад, если Феттель перейдет в Мерседес

Глава Скудерии считает, что немец заслуживает выступать в топ-команде.

Глава Феррари Маттиа Бинотто высказался о будущем Себастьяна Феттеля, который покинет команду после сезона-2020.

“Рад, что Мерседес комментирует наше решение и у них есть свое мнение. Мы пошли на такой шаг и были честны с Феттелем. Ему необходимо начать думать о своем будущем. Мы не могли откладывать решение. Наш выбор был лучшим для всех сторон.

Не буду против, если Себастьян решит продолжить карьеру в Мерседесе. Буду рад за него. Он четырехкратный чемпион мира и заслуживает того, чтобы выступать в топ-команде.

Честно говоря, я удивлен, что в Мерседесе еще не продлили контракт с Льюисом Хэмилтоном. Мы бы сделали это намного раньше“, - цитирует функционера GPblog.

Ранее директор Мерседес усомнился в подписании Феттеля.