Ковалайнен: Соперничество с Хэмилтоном стало смертельным ударом по моей карьере

Гонщики вместе выступали за Макларен.

Бывший пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен рассказал о выступлениях с Льюисом Хэмилтоном в одной команде.

“Я провел с ним два прекрасных сезона. У нас никогда не было проблем. Возможно, так получилось, потому что я никогда ему не бросал вызов. Ему никогда не приходилось работать против меня на максимуме. Он всегда был быстрее, а я работал на все 100%.

Через полтора года у меня просто иссяк запал. Льюис - один из лучших, если не лучший пилот в истории. С одной стороны, я рад, что мне пришлось с ним ездить, с другой, то время стало смертельным ударом по моей карьере“, - цитирует финна GPblog.

Ранее о Льюисе Хэмилтоне высказался Нико Росберг.