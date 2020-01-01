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Ковалайнен: Соперничество с Хэмилтоном стало смертельным ударом по моей карьере

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Гонщики вместе выступали за Макларен.
Хейкки Ковалайнен
Хейкки Ковалайнен
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен рассказал о выступлениях с Льюисом Хэмилтоном в одной команде.

“Я провел с ним два прекрасных сезона. У нас никогда не было проблем. Возможно, так получилось, потому что я никогда ему не бросал вызов. Ему никогда не приходилось работать против меня на максимуме. Он всегда был быстрее, а я работал на все 100%.

Через полтора года у меня просто иссяк запал. Льюис - один из лучших, если не лучший пилот в истории. С одной стороны, я рад, что мне пришлось с ним ездить, с другой, то время стало смертельным ударом по моей карьере“, - цитирует финна GPblog.

Ранее о Льюисе Хэмилтоне высказался Нико Росберг.

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Теги: Формула-1, Хейкки Ковалайнен, Льюис Хэмилтон
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