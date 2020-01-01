Бинотто: У Сайнса будет сложный первый год в Феррари

Глава Скудерии надеется на то, что испанец будет показывать самые высокие результаты.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто оценил перспективы Карлоса Сайнса в составе команды.

“Является ли Карлос кандидатом на завоевание титула в 2021 году? Мне кажется, первый год в Феррари будет у него более сложным. Он будет знакомиться с болидом и командой. Поэтому мы не стали предлагать ему контракт только на один год.

Уверен, он очень быстр и в будущем может стать чемпионом мира. Будем рады, если Карлос будет работать на таком же высоком уровне, как Леклер, и поможет нам завоевать победу в Кубке конструкторов“, - цитирует функционера GPblog.

Ранее Бинотто заявил, что Шарль Леклер может стать лучшим гонщиком в истории Формулы-1.