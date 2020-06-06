Хэмилтон - о расизме: За пределами трассы меня избивали

Британец считает, что мир должен объединиться.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о дискриминации в детстве.

"Читая каждый день истории о борьбе с расизмом, я думаю о болезненных воспоминаниях из детства. У меня яркие воспоминания о проблемах, с которыми столкнулся. Уверен, многие из вас сталкивались с расизмом или другим видом дискриминации.

Я очень мало говорил о личном опыте, потому что меня учили не проявлять слабость, а убивать их любовью и победами на трассе. Но когда я находился за пределами трассы, надо мной издевались, меня избивали, и единственный способ, которым я мог бороться, - научиться защищаться, поэтому я пошел на каратэ. Но негативные психологические эффекты невозможно описать.

Слава богу, у меня был отец, сильная фигура, на него я мог ориентироваться, он понимал и поддерживал меня, несмотря ни на что. Не у всех это есть, но мы должны быть вместе с теми, у кого нет этого героя, чтобы им было на кого положиться. Мы должны объединиться", - цитирует гонщика Planet F1.

Ранее Хэмилтон заявлял, что расизм в мире продолжает процветать.