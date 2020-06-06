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Хэмилтон - о расизме: За пределами трассы меня избивали

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Британец считает, что мир должен объединиться.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о дискриминации в детстве.

"Читая каждый день истории о борьбе с расизмом, я думаю о болезненных воспоминаниях из детства. У меня яркие воспоминания о проблемах, с которыми столкнулся. Уверен, многие из вас сталкивались с расизмом или другим видом дискриминации.

Я очень мало говорил о личном опыте, потому что меня учили не проявлять слабость, а убивать их любовью и победами на трассе. Но когда я находился за пределами трассы, надо мной издевались, меня избивали, и единственный способ, которым я мог бороться, - научиться защищаться, поэтому я пошел на каратэ. Но негативные психологические эффекты невозможно описать.

Слава богу, у меня был отец, сильная фигура, на него я мог ориентироваться, он понимал и поддерживал меня, несмотря ни на что. Не у всех это есть, но мы должны быть вместе с теми, у кого нет этого героя, чтобы им было на кого положиться. Мы должны объединиться", - цитирует гонщика  Planet F1.

Ранее Хэмилтон заявлял, что расизм в мире продолжает процветать.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
СливнойБачок    06.06.2020, 18:55
Оценка:  0
СливнойБачок
Так плохо в Белых странах,что ни один Негр не хочет ехать жить в Африку. В Африке он бы был бомжом и ездил на велосипеде.
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