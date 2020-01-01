Марко: Ферстаппен боится коронавируса, он отменил несколько мероприятий

Нидерландец пытается избежать риска заражения.

Советник Ред Булл по автоспорту Хельмут Марко заявил, что гонщик команды Макс Ферстаппен боится заразиться коронавирусом.

“Он боится коронавируса. У нас было запланировано несколько мероприятий. Но условия безопасности там не были оптимальными, поэтому Макс отменил наше участие.

Я его понимаю, он хочет стать самым молодым чемпионом мира в истории и пытается избежать риска. В Монако, где он проживает, приняты строжайшие меры безопасности. Покидать дом можно лишь на пару часов.

Макс приедет на первый этап чемпионата хорошо готовым. Приведет ли большой перерыв в сезоне к хаотичности в первой гонке? Вероятно, что в июле нас ждет жара, а в таких условиях концентрация снижается.

Как бы то ни было, это привнесет дополнительное напряжение в гонку“, - цитирует Марко Motorsport-Total.

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