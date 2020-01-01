Марко: Ферстаппен боится коронавируса, он отменил несколько мероприятий
Советник Ред Булл по автоспорту Хельмут Марко заявил, что гонщик команды Макс Ферстаппен боится заразиться коронавирусом.
“Он боится коронавируса. У нас было запланировано несколько мероприятий. Но условия безопасности там не были оптимальными, поэтому Макс отменил наше участие.
Я его понимаю, он хочет стать самым молодым чемпионом мира в истории и пытается избежать риска. В Монако, где он проживает, приняты строжайшие меры безопасности. Покидать дом можно лишь на пару часов.
Макс приедет на первый этап чемпионата хорошо готовым. Приведет ли большой перерыв в сезоне к хаотичности в первой гонке? Вероятно, что в июле нас ждет жара, а в таких условиях концентрация снижается.
Как бы то ни было, это привнесет дополнительное напряжение в гонку“, - цитирует Марко Motorsport-Total.
Ранее стал известен обновленный календарь Формулы-1.
Полная версия правил