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Марко: Ферстаппен боится коронавируса, он отменил несколько мероприятий

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Нидерландец пытается избежать риска заражения.
Хельмут Марко и Макс Ферстаппен
Хельмут Марко и Макс Ферстаппен
Getty Images

Советник Ред Булл по автоспорту Хельмут Марко заявил, что гонщик команды Макс Ферстаппен боится заразиться коронавирусом.

“Он боится коронавируса. У нас было запланировано несколько мероприятий. Но условия безопасности там не были оптимальными, поэтому Макс отменил наше участие.

Я его понимаю, он хочет стать самым молодым чемпионом мира в истории и пытается избежать риска. В Монако, где он проживает, приняты строжайшие меры безопасности. Покидать дом можно лишь на пару часов.

Макс приедет на первый этап чемпионата хорошо готовым. Приведет ли большой перерыв в сезоне к хаотичности в первой гонке? Вероятно, что в июле нас ждет жара, а в таких условиях концентрация снижается.

Как бы то ни было, это привнесет дополнительное напряжение в гонку“, - цитирует Марко Motorsport-Total

Ранее стал известен обновленный календарь Формулы-1.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл, Хельмут Марко
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