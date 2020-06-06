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Бинотто: Леклер может стать лучшим гонщиком в истории Формулы-1

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У монегаска большое будущее.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Глава Феррари Маттиа Бинотто поделился мнением о совместной работе Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в команде.

“Важно, что Леклер принимает участия в таких решениях. Мы знаем его мнение. Шарль - часть будущего команды, так что он был в курсе планов по Карлосу Сайнсу. Мы много лет инвестировали в Шарля.

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Команда верит, что в будущем он станет еще сильнее, по этой причине контракт был продлен на больший срок. Леклер способен стать лучшим гонщиком в истории Формулы-1.

Сомневаюсь, что между напарниками будут проблемы. Это два отличных пилота, нам важен командный дух. Феррари всегда должна быть в приоритете.

Вопрос, кто первый, а кто второй, решится в гонках. Так всегда происходило и во времена Михаэля Шумахера - он начинал год на одном уровне с напарником, но к третьей гонке становилось понятно, кто является первым пилотом команды“, - цитирует Бинотто Marca.

Ранее стал известен календарь сезона Формулы-1.

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Теги: Маттиа Бинотто, Шарль Леклер, Феррари, Формула-1, Карлос Сайнс
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