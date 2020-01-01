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Директор Мерседес усомнился в подписании Феттеля

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Функционер не может представить связку немца с Хэмилтоном.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Технический директор Мерседеса Джеймс Эллисон поделился мнением о подписании Себастьяна Феттеля в команду в следующем сезоне.

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“Самое главное, что нужно сказать, что сейчас у нас есть два прекрасных пилота. Кроме того, у нас есть другие качественные варианты. Так что сложно представить, что Феттель вдруг получит место в нашей команде.

Если это произойдет, то мне кажется, Хэмилтон и Феттель найдут общее понимание для дальнейшей работы. Льюис - феноменальный гонщик, а за спиной Себастьяна также есть множество классных выступлений.

Уверен, что их профессионализм не станет мешать работе. Но мне просто сложно представить, что все наши другие варианты вдруг резко исчезнут“, - цитирует Эллисона GPblog.

Ранее сообщалось, что команда Формулы-1 выставлена на продажу.

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Теги: Джеймс Эллисон, Себастьян Феттель, Мерседес, Формула-1
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