Менеджер Альфа Ромео: Леклер - настоящая награда для Феррари

Беат Цендер сравнил монегаска с Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном.

Менеджер Альфа Ромео и Заубера Беат Цендер высказался о пилоте Феррари Шарле Леклере.

“Было очень интересно снова работать с молодым пилотом. Мы долгое время практиковали этот подход в Заубере, но с тех пор у нас не было по-настоящего уникального гонщика.

Я никогда раньше не видел такого пилота, как Шарль. Он стал настоящей наградой для команды после тяжелых времен. С точки зрения скорости можно сравнить его с Кими Райкконеном, а также у него такой подход к работе, как у Михаэля Шумахера.

Дайте ему хорошую машину, и он обязательно станет чемпионом мира“, - цитирует Цендера GPblog.

Ранее Шарль Леклер признался, что ему далеко до чемпионства в Формуле-1.