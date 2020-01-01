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Менеджер Альфа Ромео: Леклер - настоящая награда для Феррари

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Беат Цендер сравнил монегаска с Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Менеджер Альфа Ромео и Заубера Беат Цендер высказался о пилоте Феррари Шарле Леклере.

“Было очень интересно снова работать с молодым пилотом. Мы долгое время практиковали этот подход в Заубере, но с тех пор у нас не было по-настоящего уникального гонщика.

Я никогда раньше не видел такого пилота, как Шарль. Он стал настоящей наградой для команды после тяжелых времен. С точки зрения скорости можно сравнить его с Кими Райкконеном, а также у него такой подход к работе, как у Михаэля Шумахера.

Дайте ему хорошую машину, и он обязательно станет чемпионом мира“, - цитирует Цендера GPblog.

Ранее Шарль Леклер признался, что ему далеко до чемпионства в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Феррари, Шарль Леклер
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