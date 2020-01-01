Вольфф не исключает варианта с подписанием Феттеля
После сезона-2020 немец может перебраться в Мерседес.
Руководитель Мерседеса Тото Вольфф высказался о возможном переходе в команду Себастьяна Феттеля.
“Себастьян - четырехкратный чемпион мира, и его появление на рынке пилотов стало сюрпризом. Мы следим за этой ситуацией.
Наш приоритет - Льюис, Валттери и юниоры. Джордж Расселл - один их них. Эстебан Окон сейчас выступает за Рено. Если мы не сможем найти решение с этой группой пилотов, то будем искать в другом месте. Тогда тогда Себастьян окажется в хорошей позиции.
Не можем сразу сказать “нет“ четырехкратному чемпиону мира. Нужно подумать об этом. У нас фантастический состав, и я очень доволен нашими пилотами и Джорджем Расселлом“, - цитирует Вольфа Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Боттас ведет переговоры с Ред Булл.
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