Вольфф не исключает варианта с подписанием Феттеля

После сезона-2020 немец может перебраться в Мерседес.

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф высказался о возможном переходе в команду Себастьяна Феттеля.

“Себастьян - четырехкратный чемпион мира, и его появление на рынке пилотов стало сюрпризом. Мы следим за этой ситуацией.

Наш приоритет - Льюис, Валттери и юниоры. Джордж Расселл - один их них. Эстебан Окон сейчас выступает за Рено. Если мы не сможем найти решение с этой группой пилотов, то будем искать в другом месте. Тогда тогда Себастьян окажется в хорошей позиции.

Не можем сразу сказать “нет“ четырехкратному чемпиону мира. Нужно подумать об этом. У нас фантастический состав, и я очень доволен нашими пилотами и Джорджем Расселлом“, - цитирует Вольфа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Боттас ведет переговоры с Ред Булл.