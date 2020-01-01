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Вольфф не исключает варианта с подписанием Феттеля

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После сезона-2020 немец может перебраться в Мерседес.
Тото Вольфф
Тото Вольфф
Getty Images

Руководитель Мерседеса Тото Вольфф высказался о возможном переходе в команду Себастьяна Феттеля.

“Себастьян - четырехкратный чемпион мира, и его появление на рынке пилотов стало сюрпризом. Мы следим за этой ситуацией.

Наш приоритет - Льюис, Валттери и юниоры. Джордж Расселл - один их них. Эстебан Окон сейчас выступает за Рено. Если мы не сможем найти решение с этой группой пилотов, то будем искать в другом месте. Тогда тогда Себастьян окажется в хорошей позиции.

Не можем сразу сказать “нет“ четырехкратному чемпиону мира. Нужно подумать об этом. У нас фантастический состав, и я очень доволен нашими пилотами и Джорджем Расселлом“, - цитирует Вольфа Sky Sports

Ранее сообщалось, что Боттас ведет переговоры с Ред Булл.

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Теги: Формула-1, Тото Вольфф, Себастьян Феттель, Мерседес
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