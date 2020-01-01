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Сайнс: В контракте с Феррари нет ни одного слова про второго пилота

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Испанец готов к борьбе с Шарлем Леклером.
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
Getty Images

Гонщик команды Макларен Карлос Сайнс, который после сезона-2020 присоединится к Феррари, намерен бороться за роль первого пилота в Скудерии.

“Я не подписал ничего, где бы говорилось о роли второго пилота. В моем контракте с Феррари, как и во всех прежних соглашениях, указано, что команда выше, чем гонщик. Но там нет ни слова о номере два или что кто-то получит поддержку.

Что я знаю точно, так это то, что отдам все для Феррари. Все, что им нужно и даже больше, для победы. Мне плевать на цвет машины. Я отношусь ко всем гонщикам одинаково, мы все соперники.

Если будет сложная ситуация, приму правильное решение, не волнуйтесь. Я знаю, что в Феррари давление выше, чем в других командах, но думаю, что готов принять этот вызов“, - цитирует Сайнса Planet F1.

Ранее Сайнс заявил, что хочет уйти из Макларена как мужчина.

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Теги: Формула-1, Карлос Сайнс, Феррари
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