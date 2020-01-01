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Кубица: Подписание Боттаса или Риккардо было бы более оправданно для Феррари

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Поляк считает выбор Карлоса Сайнса смелым.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица прокомментировал изменения в составе Феррари после сезона-2020.

"Я удивлен уходом Феттеля, но если отношения между командой и пилотом были не лучшими, то это было правильно. Мне кажется, что это решение было принято давно. В Феррари привыкли оценивать каждый шаг, и деньги тут не имеют значения.

Что касается подписания контракта с Сайнсом, то это можно назвать смелым выбором. Он из тех пилотов, которые никогда не были лидером. У него могут появиться проблемы, когда он будет бороться за победы. Наверное, подписание Боттаса или Риккардо было бы более оправданно", - цитирует Nextgen-Auto.

Ранее Робер Кубица оценил важность перехода Льюиса Хэмилтона из Макларена в Мерседес.

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Теги: Формула-1, Роберт Кубица, Феррари
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