Кубица: Подписание Боттаса или Риккардо было бы более оправданно для Феррари

Поляк считает выбор Карлоса Сайнса смелым.

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица прокомментировал изменения в составе Феррари после сезона-2020.

"Я удивлен уходом Феттеля, но если отношения между командой и пилотом были не лучшими, то это было правильно. Мне кажется, что это решение было принято давно. В Феррари привыкли оценивать каждый шаг, и деньги тут не имеют значения.

Что касается подписания контракта с Сайнсом, то это можно назвать смелым выбором. Он из тех пилотов, которые никогда не были лидером. У него могут появиться проблемы, когда он будет бороться за победы. Наверное, подписание Боттаса или Риккардо было бы более оправданно", - цитирует Nextgen-Auto.

Ранее Робер Кубица оценил важность перехода Льюиса Хэмилтона из Макларена в Мерседес.