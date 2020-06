Ровно 50 лет назад погиб Брюс Макларен

Ровно 50 лет назад, 2 июня 1970 года, погиб известный новозеландский автогонщик и инженер Брюс Макларен.

32-летний Макларен разбился на знаменитой трассе Гудвуд в Великобритании, когда проводил тестирование McLaren M8D для серии Can-Am.

“Life is measured in achievement, not in years alone.“



In a private ceremony, Bruce McLaren's daughter, Amanda, lit 50 candles around some of McLaren's most iconic cars to mark 50 years since his passing. 🕯️ #Bruce50 pic.twitter.com/0X7KQo4Sef