Ровно 50 лет назад погиб Брюс Макларен

Знаменитый пилот и инженер разбился в 32-летнем возрасте, тестируя автомобиль.

Ровно 50 лет назад, 2 июня 1970 года, погиб известный новозеландский автогонщик и инженер Брюс Макларен.

32-летний Макларен разбился на знаменитой трассе Гудвуд в Великобритании, когда проводил тестирование McLaren M8D для серии Can-Am.

“Life is measured in achievement, not in years alone.“



In a private ceremony, Bruce McLaren's daughter, Amanda, lit 50 candles around some of McLaren's most iconic cars to mark 50 years since his passing. 🕯️ #Bruce50 pic.twitter.com/0X7KQo4Sef — McLaren (@McLarenF1) June 2, 2020

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Макларен - основатель команды Формулы-1, которая 182 раза выиграла Гран-при соревнований, завоевав 12 титулов в личном зачете и 8 Кубков конструкторов. Сам Брюс впервые дебютировал в Формуле-1 за Купер и стал вице-чемпионом в первый полноценный сезон, а также самым молодым победителем Гран-при.

С 1966 года Макларен выступал в составе собственной команде, с которой занял третье место в личном зачете по итогам сезона-1969. Кроме этого, Макларен одержал победу в гонке 24 часа Ле-Мана в 1966 году, будучи за рулем Форда.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Франции погиб в ДТП.