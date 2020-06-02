Переключиться на мобильную версию

Ровно 50 лет назад погиб Брюс Макларен

Комментариев: 0
Знаменитый пилот и инженер разбился в 32-летнем возрасте, тестируя автомобиль.
Брюс Макларен
Брюс Макларен
Getty Images

Ровно 50 лет назад, 2 июня 1970 года, погиб известный новозеландский автогонщик и инженер Брюс Макларен.

32-летний Макларен разбился на знаменитой трассе Гудвуд в Великобритании, когда проводил тестирование McLaren M8D для серии Can-Am.

Читай также: Массажист Фламенго, проработавший в клубе 40 лет, умер от коронавируса

Макларен - основатель команды Формулы-1, которая 182 раза выиграла Гран-при соревнований, завоевав 12 титулов в личном зачете и 8 Кубков конструкторов. Сам Брюс впервые дебютировал в Формуле-1 за Купер и стал вице-чемпионом в первый полноценный сезон, а также самым молодым победителем Гран-при.

С 1966 года Макларен выступал в составе собственной команде, с которой занял третье место в личном зачете по итогам сезона-1969. Кроме этого, Макларен одержал победу в гонке 24 часа Ле-Мана в 1966 году, будучи за рулем Форда.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Франции погиб в ДТП.

Поделись:
Теги: Формула-1, Брюс Макларен, автоспорт, пилот, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь