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Стал известен календарь сезона Формулы-1

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Чемпионат вернется 3-го июля.
Формула-1 вернется в июле
Формула-1 вернется в июле
www.formula1.com

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала европейскую часть календаря сезона-2020, который был отложен из-за пандемии коронавируса.

Всего в первой части будет шесть этапов Гран-при. Первая гонка состоится в июле в Австрии, там же через неделю произойдет вторая гонка.

Следующий этап состоится в Венгрии, а дальше команды оправятся в Великобританию, где проведут две гонки. Кроме того, гонки будут: в Испании, Бельгии, Италии.

Полное расписание европейской части:

Гран-при Австрии - 3-5 июля
Вторая гонка в Австрии - 10-12 июля
Гран-при Венгрии - 17-19 июля
Гран-при Великобритании - 31 июля - 2 августа
Вторая гонка в Великобритании - 7-9 августа
Гран-при Испании - 14-16 августа
Гран-при Бельгии - 28-30 августа
Гран-при Италии - 4-6 сентября

Отметим, что все гонки пройдут при пустых трибунах в соответствии со всеми протоколами безопасности. Календарь других этапов будет известен позже.

Ранее сообщалось, что Гран-при Бразилии планируют провести со зрителями.

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Теги: Формула-1
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