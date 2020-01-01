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Ферстаппен: Постараюсь выиграть титул в этом году

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Нидерландец уверен, что находится в прекрасной форме.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен оценил свои шансы на титул в сезоне-2020.

“Выиграть титул было бы здорово и мы сделаем все возможное для этого. После зимних тестов в Барселоне у нас не было возможности пилотировать болид, поэтому нам нужно подождать и посмотреть на наш темп.

Я работаю в Монако вместе со своим тренером, поэтому никаких проблем с физической подготовкой у меня нет. Уверен, что нахожусь в прекрасной форме. Никогда не знаешь, когда нужно быть готовым, поэтому физическое состояние нужно поддерживать постоянно“, - цитирует Ферстаппена его официальный сайт.

Ранее Ферстаппен высказался о возобновлении сезона.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен
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