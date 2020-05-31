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Гран-при Бразилии планируют провести со зрителями

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Болельщики смогут увидеть гонку вживую.
Гран-при Бразилии
Гран-при Бразилии
Getty Images

Организаторы Гран-при Бразилии заявили, что несмотря на пандемию коронавируса, гонка пройдет со зрителями.

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“Подготовка к Гран-при идет по плану, и мы уверены, что гонка состоится и получится весьма захватывающей. Она будет проведена согласно действующему соглашению.

Мы ожидаем подтверждения ноябрьских дат от FIA, чтобы начать предварительную продажу билетов“, - цитирует промоутера гонки Тамаша Рохоньи Forbes.

Отметим, что Бразилия вышла на второе место по количеству зараженных COVID-19. По состоянию на 1 июня в стране диагностировано 506 708 случаев заболевания.

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Теги: Формула-1, Гран-при Бразилии
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