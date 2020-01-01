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Кубица: Если бы Хэмилтон остался в Макларене, то сейчас мы бы обсуждали другого чемпиона

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Поляк отметил прогресс шестикратного чемпиона мира.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Польский гонщик Роберт Кубица оценил важность перехода Льюиса Хэмилтона из Макларена в Мерседес.

“Если бы он остался в Макларене, то сейчас мы бы не говорили о нем так, как сейчас, а обсуждали бы другого чемпиона. Автомобиль имеет большое влияние на судьбу каждого гонщика.

Конечно, сам Льюис тоже сильно прибавил - в том числе научился не бороться за первое место в каждой гонке, думая стратегически и ведя борьбу за победу по итогам сезона.

Кого я считаю наиболее перспективным? Макса Ферстаппена. Думаю, что он очень умен и готов выиграть титул. Посмотрим, как он будет вести себя в битве за титул, но я бы поставил свои деньги на то, что в итоге он станет чемпионом“, - цитирует Кубицу GP Blog. 

Ранее Берни Экклстоун припустил, сколько еще титулов может выиграть Хэмилтон.

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Теги: Формула-1, Макларен, Мерседес, Роберт Кубица, Льюис Хэмилтон
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