Кубица: Если бы Хэмилтон остался в Макларене, то сейчас мы бы обсуждали другого чемпиона

Поляк отметил прогресс шестикратного чемпиона мира.

Польский гонщик Роберт Кубица оценил важность перехода Льюиса Хэмилтона из Макларена в Мерседес.

“Если бы он остался в Макларене, то сейчас мы бы не говорили о нем так, как сейчас, а обсуждали бы другого чемпиона. Автомобиль имеет большое влияние на судьбу каждого гонщика.

Конечно, сам Льюис тоже сильно прибавил - в том числе научился не бороться за первое место в каждой гонке, думая стратегически и ведя борьбу за победу по итогам сезона.

Кого я считаю наиболее перспективным? Макса Ферстаппена. Думаю, что он очень умен и готов выиграть титул. Посмотрим, как он будет вести себя в битве за титул, но я бы поставил свои деньги на то, что в итоге он станет чемпионом“, - цитирует Кубицу GP Blog.

Ранее Берни Экклстоун припустил, сколько еще титулов может выиграть Хэмилтон.