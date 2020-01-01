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Хаккинен: Феттель разочаровался в Феррари

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Финн считает, что гонщик чувствует давление из-за постоянной критики.
Мика Хаккинен
Мика Хаккинен
Getty Images

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен объяснил, почему Себастьян Феттель решил покинуть Феррари после сезона-2020.

“Ощущение, что Феттель разочаровался в Феррари. Он больше не получает удовольствия от командной работы. Не чувствует себя комфортно в Скудерии, потому что его постоянно и жестко критикуют.

По моему мнению, давление должно оказываться на команду, не стоит винить во всём одного человека“, - цитирует финна Motorsport-Total

Ранее Фелипе Масса припустил, что Феттель может завершить карьеру.

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Теги: Формула-1, Мика Хаккинен
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