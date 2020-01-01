Хаккинен: Феттель разочаровался в Феррари

Финн считает, что гонщик чувствует давление из-за постоянной критики.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен объяснил, почему Себастьян Феттель решил покинуть Феррари после сезона-2020.

“Ощущение, что Феттель разочаровался в Феррари. Он больше не получает удовольствия от командной работы. Не чувствует себя комфортно в Скудерии, потому что его постоянно и жестко критикуют.

По моему мнению, давление должно оказываться на команду, не стоит винить во всём одного человека“, - цитирует финна Motorsport-Total.

Ранее Фелипе Масса припустил, что Феттель может завершить карьеру.