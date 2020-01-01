Бывший руководитель Феррари: Возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень

Стефано Доменикали считает, что испанец все еще силен.

Бывший руководитель Феррари Стефано Доменикали высказался о возможном возвращении в Формулу-1 Фернандо Алонсо.

“У нас уже есть фантастические молодые пилоты, но возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень. Он наверняка был бы очень силен.

Фернандо мог бы быть еще быстрее, если бы у него был хороший болид, но он в любом случае стал бы ценным активом для Формулы-1“, - цитирует Доменикали Reuters.

Ранее Фернандо Алонсо рассказал о своем лучшем напарнике в Формуле-1.