Бывший руководитель Феррари: Возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень
Стефано Доменикали считает, что испанец все еще силен.
Бывший руководитель Феррари Стефано Доменикали высказался о возможном возвращении в Формулу-1 Фернандо Алонсо.
“У нас уже есть фантастические молодые пилоты, но возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень. Он наверняка был бы очень силен.
Фернандо мог бы быть еще быстрее, если бы у него был хороший болид, но он в любом случае стал бы ценным активом для Формулы-1“, - цитирует Доменикали Reuters.
Ранее Фернандо Алонсо рассказал о своем лучшем напарнике в Формуле-1.
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