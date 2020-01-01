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Бывший руководитель Феррари: Возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень

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Стефано Доменикали считает, что испанец все еще силен.
Стефано Доменикали
Стефано Доменикали
Getty Images

Бывший руководитель Феррари Стефано Доменикали высказался о возможном возвращении в Формулу-1 Фернандо Алонсо.

“У нас уже есть фантастические молодые пилоты, но возвращение Алонсо вывело бы Формулу-1 на другой уровень. Он наверняка был бы очень силен.

Фернандо мог бы быть еще быстрее, если бы у него был хороший болид, но он в любом случае стал бы ценным активом для Формулы-1“, - цитирует Доменикали Reuters.

Ранее Фернандо Алонсо рассказал о своем лучшем напарнике в Формуле-1.

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Теги: Формула-1, Феррари, Стефано Доменикали, Фернандо Алонсо
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