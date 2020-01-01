Хаккинен: У Боттаса есть отличные шансы в борьбе за титул
Финн лестно высказался в сторону своего соотечественника.
Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен оценил шансы пилота команды Мерседес Валттери Боттаса в сезоне-2020.
“У Валттери отличное положение в команде. Боттас - очень классный пилот. Уверен, сейчас он лучше, чем когда-либо. Связываю с ним очень большие ожидания.
У него отличные шансы в борьбе за титул в 2020 году. У Валттери для этого есть все необходимое, и он очень упорно трудился“, - цитирует Хаккинена официальный сайт Формулы-1.
Ранее сообщалось, что Боттас ведет переговоры с Ред Булл.
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