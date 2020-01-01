Хаккинен: У Боттаса есть отличные шансы в борьбе за титул

Финн лестно высказался в сторону своего соотечественника.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен оценил шансы пилота команды Мерседес Валттери Боттаса в сезоне-2020.

“У Валттери отличное положение в команде. Боттас - очень классный пилот. Уверен, сейчас он лучше, чем когда-либо. Связываю с ним очень большие ожидания.

У него отличные шансы в борьбе за титул в 2020 году. У Валттери для этого есть все необходимое, и он очень упорно трудился“, - цитирует Хаккинена официальный сайт Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Боттас ведет переговоры с Ред Булл.