Переключиться на мобильную версию

Хаккинен: У Боттаса есть отличные шансы в борьбе за титул

Комментариев: 0
Финн лестно высказался в сторону своего соотечественника.
Мика Хаккинен
Мика Хаккинен
Getty Images

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен оценил шансы пилота команды Мерседес Валттери Боттаса в сезоне-2020.

“У Валттери отличное положение в команде. Боттас - очень классный пилот. Уверен, сейчас он лучше, чем когда-либо. Связываю с ним очень большие ожидания.

У него отличные шансы в борьбе за титул в 2020 году. У Валттери для этого есть все необходимое, и он очень упорно трудился“, - цитирует Хаккинена официальный сайт Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Боттас ведет переговоры с Ред Булл.

Поделись:
Теги: Формула-1, Мика Хаккинен, Валттери Ботас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь