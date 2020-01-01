Боттас ведет переговоры с Ред Булл - Sky Sports

Финн может перебраться в другую команду.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас ведет переговоры с Ред Булл по поводу контракта сезон-2021. Об этом сообщает журналист Sky Sports Тед Кравиц.

“Боттас ведет переговоры с Ред Булл. Возможен ли его переход? Да, но не вижу причин, чтобы это произошло. Не вижу ничего, что делал бы Боттас, но этого не смог бы сделать Албон“, - отмечает Кравиц.

Ранее Берни Экклстоун призвал Мерседес подумать над подписанием Себастьяна Феттеля.