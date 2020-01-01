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Экклстоун: Возможно, Феттелю нужно отдохнуть один сезон

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Бывший функционер считает, что немец хотел бы попробовать свои силы в Мерседесе.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал будущее четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

“Мы немного поговорили с Себастьяном. Возможно, ему стоит отдохнуть один сезон и вернуться в Формулу-1 в 2022 году, когда вступят в силу новые правила. Это дает ему шанс подождать и посмотреть, как изменится Формула-1.

Но я думаю, что Феттель хотел бы сразиться в Мерседесе с Льюисом Хэмилтоном“, - цитирует Экклстоуна Evening Standart.

Ранее Экклстоун призвал Мерседес подумать над покупкой Феттеля.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Берни Экклстоун
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