Экклстоун: Возможно, Феттелю нужно отдохнуть один сезон
Бывший функционер считает, что немец хотел бы попробовать свои силы в Мерседесе.
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал будущее четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
“Мы немного поговорили с Себастьяном. Возможно, ему стоит отдохнуть один сезон и вернуться в Формулу-1 в 2022 году, когда вступят в силу новые правила. Это дает ему шанс подождать и посмотреть, как изменится Формула-1.
Но я думаю, что Феттель хотел бы сразиться в Мерседесе с Льюисом Хэмилтоном“, - цитирует Экклстоуна Evening Standart.
Ранее Экклстоун призвал Мерседес подумать над покупкой Феттеля.
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