Экклстоун: Возможно, Феттелю нужно отдохнуть один сезон

Бывший функционер считает, что немец хотел бы попробовать свои силы в Мерседесе.

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал будущее четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

“Мы немного поговорили с Себастьяном. Возможно, ему стоит отдохнуть один сезон и вернуться в Формулу-1 в 2022 году, когда вступят в силу новые правила. Это дает ему шанс подождать и посмотреть, как изменится Формула-1.

Но я думаю, что Феттель хотел бы сразиться в Мерседесе с Льюисом Хэмилтоном“, - цитирует Экклстоуна Evening Standart.

Ранее Экклстоун призвал Мерседес подумать над покупкой Феттеля.