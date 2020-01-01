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Гасли: Мне бы хотелось, чтобы Феттель остался в Формуле-1

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Француз считает, что его коллега многое дал "Королевским гонкам".
Пьер Гасли
Пьер Гасли
Getty Images

Пилот команды Альфа Таури Пьер Гасли не хотел бы, чтобы четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель завершал карьеру.

“Я не переживаю эту ситуацию эмоционально, но мне бы хотелось, чтобы Феттель остался. Он дал Формуле-1 много. Один из самых умных чемпионов и всегда готов продвигать наш спорт на новый уровень. Он нужен Формуле-1.

Я слежу за новостями о Рено. Надеюсь, команда продолжит путь в Формуле-1. Рено оставила след в истории. Будучи французом и будучи пилотом Формулы-1, мне бы хотелось, чтобы команда осталась и боролась за титулы“, - цитирует Гасли Nextgen-Auto

Ранее Тимо Глок заявил, что отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 окажет негативное влияние на рейтинги.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Пьер Гасли
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