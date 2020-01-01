Уэббер: Между Хэмилтоном и Феттелем не будет проблем

Австралиец не исключает перехода немецкого гонщика в Мерседес.

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер не исключает, что его бывший партнер по команде Себастьян Феттель может перебраться в Мерседес после сезона-2020.

“Думаю, что между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном проблем не возникнет. И для Мерседеса, и для Формулы-1 в это был бы прекрасный сценарий, хотя Валттери Боттасу будет тяжело потерять место в команде.

Даже если в паре пилотов Феттель - Хэмилтон что-то пойдет не так, Тото Вольф справится с этим, у него большой опыт в таких делах. У него талант управлять командой“, - цитирует Уэббера RacingNews365.

Ранее руководитель Макларен опроверг слухи о подписание контракта с Феттелем.