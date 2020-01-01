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Вольф: Я видел некоторые трещины в отношениях Феттеля и Феррари

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Функционер сожалеет, что немцу не удалось достичь своей мечты.
Тото Вольфф
Тото Вольфф
Getty Images

Глава Мерседеса Тото Вольфф заметил, что между Феррари и гонщиком Себастьяном Феттелем были не лучшие отношения.

“Я видел некоторые трещины в отношениях Феттеля и Феррари. Жаль, что ему не удалось достичь своей мечты с этой командой, но что есть, то есть“, - цитирует Вольфа GPblog.

Ранее сообщалось, что руководитель Макларен опроверг слухи о подписании контракта с Феттелем.

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Теги: Формула-1, Тото Вольфф, Себастьян Феттель, Феррари
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