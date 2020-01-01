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Грожан: Я был уверен, что Феттель продлил контракт с Феррари

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Француз думает, что Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1.
Ромен Грожан
Ромен Грожан
Getty Images

Пилот команды Хаас Ромен Грожан прокомментировал изменения в составах Формулы-1 на следующий год.

“Одним из самых больших сюрпризов стал уход Феттеля из команды, я был уверен, что он продлит контракт с Феррари. Это стало большим сюрпризом. Интересное развитие событий. У всех нас свои мнения и ожидания. Конечно, были разговоры за кулисами. Некоторые люди проделали очень хорошую работу.

В Рено осталось место, ходят слухи о возвращении Фернандо Алонсо. Почему бы и нет? Я думаю, что трансферная сага на этом закончилась. Алонсо - прекрасный пилот, он всегда выполнял большой объем работы. Но он уже возвращался в Рено, и тогда это был далеко не лучший болид, это действительно не сработало так, как нужно“, - цитирует Грожана The Race

Ранее сообщалось, что руководитель Макларен опроверг слухи о подписание контракта с Феттелем.

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Теги: Формула-1, Ромен Грожан, Себастьян Феттель
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