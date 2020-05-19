Сайнс: Хочу уйти из Макларена как мужчина

Испанец признался, что ему будет сложно прощаться с командой.

Гонщик команды Макларен Карлос Сайнс, который с сезона-2021 присоединится к Феррари, рассказал о своих целях

“Мне придется усердно потрудиться в Макларене в 2020 году. Так что мысли о Феррари я отложу в сторону.

Прощаться с командой нелегко. Я получил очень много эмоциональных и трогательных сообщений. Для меня это многое значит. У нас сложились прекрасные отношения со всеми в Уокинге. Мы многое пережили за этот короткий срок.

Я хочу уйти из Макларена как мужчина и джентльмен. Очень важно закончить этот год на высокой ноте, это будет моим лучшим посланием команде“, - цитирует гонщика Marca.

Ранее Сайнс прокомментировал подписание контракта с Феррари.