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Сайнс: Хочу уйти из Макларена как мужчина

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Испанец признался, что ему будет сложно прощаться с командой.
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
Getty Images

Гонщик команды Макларен Карлос Сайнс, который с сезона-2021 присоединится к Феррари, рассказал о своих целях 

“Мне придется усердно потрудиться в Макларене в 2020 году. Так что мысли о Феррари я отложу в сторону.

Прощаться с командой нелегко. Я получил очень много эмоциональных и трогательных сообщений. Для меня это многое значит. У нас сложились прекрасные отношения со всеми в Уокинге. Мы многое пережили за этот короткий срок.

Я хочу уйти из Макларена как мужчина и джентльмен. Очень важно закончить этот год на высокой ноте, это будет моим лучшим посланием команде“, - цитирует гонщика Marca.

Ранее Сайнс прокомментировал подписание контракта с Феррари.

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Теги: Формула-1, Карлос Сайнс, Макларен
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