Леклер не пускал свою девушку домой, пока она не подписалась на него в Twitch
Гонщик вел трансляцию в Twitch и не слышал, как его возлюбленная звонила в дверь.
Забавная ситуация произошла с молодым пилотом Формулы-1 Шарлем Леклером.
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Как сообщает The Sun, гонщик Феррари на протяжении 25 минут не пускал домой свою девушку Шарлотту Сине. Дело в том, что Леклер сидел в наушниках и проводил стрим на Twitch, из-за чего абсолютно не слышал, как его возлюбленная звонит в дверь.
В итоге Шарлотте пришлось скачать Twitch, подписаться на профиль Леклера за 4,99 фунтов и написать ему комментарий о том, что она стоит под дверью и полчаса ждет, пока он откроет.
Ранее сообщалось, что Шарль Леклер стал волонтером Красного Креста во время пандемии коронавируса.
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