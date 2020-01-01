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Леклер не пускал свою девушку домой, пока она не подписалась на него в Twitch

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Гонщик вел трансляцию в Twitch и не слышал, как его возлюбленная звонила в дверь.
Шарль Леклер со своей девушкой Шарлоттой
Шарль Леклер со своей девушкой Шарлоттой
instagram.com/charlottesiine/

Забавная ситуация произошла с молодым пилотом Формулы-1 Шарлем Леклером.

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Как сообщает The Sun, гонщик Феррари на протяжении 25 минут не пускал домой свою девушку Шарлотту Сине. Дело в том, что Леклер сидел в наушниках и проводил стрим на Twitch, из-за чего абсолютно не слышал, как его возлюбленная звонит в дверь.

Шарлотта Сине - девушка Шарля Леклера
Шарлотта Сине - девушка Шарля Леклера
instagram.com/charlottesiine/

В итоге Шарлотте пришлось скачать Twitch, подписаться на профиль Леклера за 4,99 фунтов и написать ему комментарий о том, что она стоит под дверью и полчаса ждет, пока он откроет.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер стал волонтером Красного Креста во время пандемии коронавируса.

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Теги: автоспорт, Формула-1, Шарль Леклер, прикол
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