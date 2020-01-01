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Баттон: Если Феттеля на самом деле выставили из Феррари, то это безумие

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Британец назвал решение Феррари странным.
Дженсон Баттон
Дженсон Баттон
Getty Images

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал уход из Феррари Себастьяна Феттеля. 

“Если его на самом деле выставили из Феррари, то это безумие. Именно так. Себастьян - четырехкратный чемпион мира. Да, у него был сложный момент в прошлом сезоне, когда Леклер хорошо выступал, что ментально задело Феттеля. Но в целом он показывал приличную скорость.

Феттель вернулся очень сильным. В конце концов, он из тех пилотов, кого вы бы точно выбрали, чтобы посадить в машину, если бы у вас есть команда Ф-1. Причина в чем-то другом.

Я не знаю, идет ли Феррари по пути, когда не хочет иметь двух пилотов номер один. Или стремится получить что-то еще. Но решение относительно Себастьяна действительно странное. Я все еще шокирован“, - заявил Баттон в эфире Sky Sports F1.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Феттель.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Дженсон Баттон
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