Баттон: Если Феттеля на самом деле выставили из Феррари, то это безумие

Британец назвал решение Феррари странным.

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал уход из Феррари Себастьяна Феттеля.

“Если его на самом деле выставили из Феррари, то это безумие. Именно так. Себастьян - четырехкратный чемпион мира. Да, у него был сложный момент в прошлом сезоне, когда Леклер хорошо выступал, что ментально задело Феттеля. Но в целом он показывал приличную скорость.

Феттель вернулся очень сильным. В конце концов, он из тех пилотов, кого вы бы точно выбрали, чтобы посадить в машину, если бы у вас есть команда Ф-1. Причина в чем-то другом.

Я не знаю, идет ли Феррари по пути, когда не хочет иметь двух пилотов номер один. Или стремится получить что-то еще. Но решение относительно Себастьяна действительно странное. Я все еще шокирован“, - заявил Баттон в эфире Sky Sports F1.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Феттель.