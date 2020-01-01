Экклстоун: Мерседесу стоит подумать над подписанием Феттеля
Бывший функционер считает, что приход немца пошел бы на пользу команде.
Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим мнением о перспективах гонщика Феррари Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет Феррари.
“В этой ситуации Мерседесу стоит рассмотреть вариант с подписанием контракта с немецким героем, как Себастьян Феттель. Это может создать положительный эмоциональный импульс для команды.
В любом случае пиар-эффективность прихода Феттеля в Мерседес была бы огромной“, - цитирует Экклстоуна F1-Insider.
Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Феттель.
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