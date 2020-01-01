Переключиться на мобильную версию

Экклстоун: Мерседесу стоит подумать над подписанием Феттеля

Комментариев: 0
Бывший функционер считает, что приход немца пошел бы на пользу команде.
Берни Экклстоун
Берни Экклстоун
Getty Images

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим мнением о перспективах гонщика Феррари Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет Феррари.

“В этой ситуации Мерседесу стоит рассмотреть вариант с подписанием контракта с немецким героем, как Себастьян Феттель. Это может создать положительный эмоциональный импульс для команды.

В любом случае пиар-эффективность прихода Феттеля в Мерседес была бы огромной“, - цитирует Экклстоуна F1-Insider.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Феттель.

Поделись:
Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Берни Экклстоун, Мерседес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь