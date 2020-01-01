Экклстоун: Мерседесу стоит подумать над подписанием Феттеля

Бывший функционер считает, что приход немца пошел бы на пользу команде.

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим мнением о перспективах гонщика Феррари Себастьяна Феттеля, который после сезона-2020 покинет Феррари.

“В этой ситуации Мерседесу стоит рассмотреть вариант с подписанием контракта с немецким героем, как Себастьян Феттель. Это может создать положительный эмоциональный импульс для команды.

В любом случае пиар-эффективность прихода Феттеля в Мерседес была бы огромной“, - цитирует Экклстоуна F1-Insider.

Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Феттель.