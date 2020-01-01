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Бриаторе: Алонсо готов вернуться в Формулу-1

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Бывший функционер считает, что Феррари сделала хороший выбор, подписав Карлоса Сайнса.
Флавио Бриаторе
Флавио Бриаторе
Getty Images

Экс-руководитель Рено Флавио Бриаторе высказался о возможном возвращении двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Формулу-1.

“Фернандо мотивирован, время без Ф-1 пошло ему на пользу, он стал более безмятежным и готов вернуться. Впереди ещё целый год и целый чемпионат. По крайнем мере хочется верить, что он состоится.

Итальянец также прокомментировал изменения в составе Феррари.

Карлос Сайнс - отличный пилот. Посмотрите, как он справился с работой в 2019 году, особенно учитывая, что за болид был в его распоряжении. Ситуация в Феррари мне кажется абсолютно понятной. Они сделают ставку на Леклера. А Сайнс станет пилотом, который будет приносить команде очки, отбирая их у соперников. Это всегда было выигрышным рецептом в Формуле-1.

Меня немного поразил период, когда они с Феррари и Феттель приняли решение, ведь впереди еще сезон-2020. Продолжит ли Себ выступать? Я не знаю. У Мерседеса та же ситуация, что и у Скудерии. У них есть Хэмилтон. Зачем что-то менять, особенно когда Боттас в порядке“, - цитирует Бриаторе Tiscali.

Ранее Фернандо Алонсо заявил, что будет принимать решение летом.

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Теги: Формула-1, Флавио Бриаторе, Фернандо Алонсо
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