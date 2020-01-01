Риккардо: Не думаю, что Шумахер был быстрейшим пилотом в истории

Австралиец назвал лучших гонщиков, которые выступали в Формуле-1.

Пилот команды Рено Даниэль Риккардо назвал самого быстрого гонщика в истории Формулы-1.

“Я не думаю, что Михаэль Шумахер был быстрейшим пилотом в истории. Ален Прост? Он умный гонщик, а его ум сочетается со скоростью. Айртон Сенна умел выигрывать гонки любой ценой.

Наконец, я назвал бы Марио Андретти. Он умел без проблем переходить из одного класса формул в другой. Так он сделал, когда перешел в Формулу-1 из IndyCar“, - цитирует австралийца GPBlog.

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