Организаторы Гран-при Сингапура не хотят проводить гонку без болельщиков

В стране считают, что экономически невыгодно.

Организаторы Гран-при Сингапура считают, что нет смысла проводить гонку без зрителей.

“Проведение гонки за закрытыми дверями экономически нецелесообразно. Сейчас календарь-2020 года находится на стадии формирования, и мы продолжаем открытый диалог с Формулой-1.

Сингапурское правительство и наши акционеры оценивают различные возможные сценарии. Приоритетом остается здоровье и безопасность болельщиков, волонтеров и всех сингапурцев.

Если можно будет не платить за право принимать гонку, а также со стороны Формулы-1 будут какие-то дополнительные шаги по снижению затрат, и найдется способ соблюдать меры безопасности, то смысл провести Гран-при все-таки останется“, - цитирует организаторов The Straits Times.

Ранее сообщалось, что итальянская Монца готова принять две гонки в этом году.