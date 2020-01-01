Организаторы Гран-при Сингапура не хотят проводить гонку без болельщиков
Организаторы Гран-при Сингапура считают, что нет смысла проводить гонку без зрителей.
“Проведение гонки за закрытыми дверями экономически нецелесообразно. Сейчас календарь-2020 года находится на стадии формирования, и мы продолжаем открытый диалог с Формулой-1.
Сингапурское правительство и наши акционеры оценивают различные возможные сценарии. Приоритетом остается здоровье и безопасность болельщиков, волонтеров и всех сингапурцев.
Если можно будет не платить за право принимать гонку, а также со стороны Формулы-1 будут какие-то дополнительные шаги по снижению затрат, и найдется способ соблюдать меры безопасности, то смысл провести Гран-при все-таки останется“, - цитирует организаторов The Straits Times.
Ранее сообщалось, что итальянская Монца готова принять две гонки в этом году.
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