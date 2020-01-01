Глок: Отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 окажет негативное влияние на рейтинги

Немец считает, что это станет драмой для болельщиков в Германии.

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок прокомментировал тот факт, что пока неизвестно, где его соотечественник Себастьян Феттель продолжит карьеру после сезона-2020.

“В последние недели все указывало на то, что Феттель и Феррари не договорятся о контракте. Но все же это стало шоком.

Отсутствие немецкого пилота в Формуле-1 станет драмой для болельщиков в Германии. Ситуация для Феттеля по-настоящему сложная. У него не так много вариантов получить конкурентоспособный болид.

Если в Формуле-1 не будет немецких пилотов, конечно, это окажет негативное влияние на рейтинги трансляций“, - цитирует Глока RP Online.

Ранее руководитель Макларен опроверг слухи о подписании контракта с Феттелем.