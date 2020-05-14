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Бинотто: Мы сохранили хорошие отношения с Феттелем, несмотря на его уход

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Глава итальянской команды выразил уверенность, что немец проведет сильный сезон.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Глава команды Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал уход из команды гонщика Себастьяна Феттеля.

“Себастьян был с нами шесть лет, и теперь Феррари у него в сердце. Мы сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание.

Я ожидаю, что Себ очень сильно выступит в этом году, потому что он прекрасный профессионал и ему не все равно. Мы должны дать ему идеальную машину, чтобы показать все возможное в оставшихся гонках.

Думаю, что Феттель очень любит автоспорт. Он захочет остаться в гонках, но ему нужно будет хорошенько поразмышлять“, - цитирует Бинотто Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, кто заменит Феттеля в Феррари.

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Теги: Формула-1, Феррари, Маттиа Бинотто, Себастьян Феттель
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