Бинотто: Мы сохранили хорошие отношения с Феттелем, несмотря на его уход

Глава итальянской команды выразил уверенность, что немец проведет сильный сезон.

Глава команды Феррари Маттиа Бинотто прокомментировал уход из команды гонщика Себастьяна Феттеля.

“Себастьян был с нами шесть лет, и теперь Феррари у него в сердце. Мы сохранили хорошие отношения, несмотря на расставание.

Я ожидаю, что Себ очень сильно выступит в этом году, потому что он прекрасный профессионал и ему не все равно. Мы должны дать ему идеальную машину, чтобы показать все возможное в оставшихся гонках.

Думаю, что Феттель очень любит автоспорт. Он захочет остаться в гонках, но ему нужно будет хорошенько поразмышлять“, - цитирует Бинотто Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, кто заменит Феттеля в Феррари.