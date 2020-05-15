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Руководитель Макларен опроверг слухи о подписание контракта с Феттелем

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Глава команды дал прогноз о будущем карьеры спортсмена.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Глава Макларен Зак Браун прокомментировал слухи о том, что немецкий пилот Себастьян Феттель продолжит карьеру в команде функционера.

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“У Себастьяна нет особых вариантов, где можно трудоустроиться. Мне кажется, что он сам это понимает. Мы его не приглашали, у него нет возможности перейти к нам команду.

Сейчас ему стоит задуматься о Рено. Но в 2021 году эта команда не будет бороться за победы. Я думаю, что Себастьян перейдет туда, если только захочет перезапустить карьеру, начиная длинный путь с командой с самых низов.

Мой прогноз - Феттель завершит карьеру“, - приводит слова функционера Motorsport Week.

Напомним, что Феттель покинет Феррари после завершения сезона-2020.

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Теги: Себастьян Феттель, Феррари, Зак Браун, Макларен, Формула-1
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