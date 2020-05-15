В Бельгии разрешили провести Гран-при Формулы-1

Возможно, гонка не состоится в первоначально запланированную дату и ее перенесут на другой день.

В бельгийском регионе Валлонии расположен автодром Спа, на котором проводится Гран-при Формулы-1.

Как сообщает motorsportweek, правительство данного региона разрешило в этом году провести этап соревнований. Гонка будет проходить без зрителей, а всем участникам нужно будет соблюдать меры безопасности и дистанцироваться от других.

Отметим, что на данный момент гонка в Бельгии запланирована на 30 августа, но, в связи со всей ситуацией, календарь может быть пересмотрен и Гран-при может состоятся в другую дату.

Ранее сообщалось, что Формула-1 может начать сезон в Австрии.