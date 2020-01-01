Хэмилтон превзошел Бекхэма и стал самым богатым спортсменом Великобритании

Состояние многократного чемпиона Формулы-1 оценивается в 224 миллиона фунтов.

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании по версии The Times.

Как сообщает источник, состояние гонщика оценивается в 224 миллиона фунтов (около 253 миллионов евро). Это рекордная сумма за 32 года существования данного рейтинга издания.

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Ранее рекордным состоянием обладал легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм - в 2013 году его состояние оценили в 200 миллионов фунтов (около 226 миллионов евро).

Издание также отмечает, что Хэмилтон получает 40 миллионов фунтов (около 45 миллионов евро) в год в Мерседесе с учетом бонусов. Его контракт с командой рассчитан до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы-1.